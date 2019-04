Akcesoria dla aktywnych

Każdy aktywny człowiek powinien mieć przy sobie pewne akcesoria, które ułatwiają funkcjonowanie. Suunto sklep oferuje szeroki wybór kompasów, zegarków, pasków do zegarka oraz czujników.

Przedmioty wysokiej jakości

Kompasy oferowane Suunto sklep są produktami wysokiej jakości. To doskonałe uzupełnienie zestawu do sprzętu outdoorowych aktywności. Kompas ten ma możliwość przyczepienia - dzięki czemu zapewniona jest swoboda rąk. Można go zamocować do paska, rękawa lub roku mapy. Dzięki oznaczeniom fluorescencyjnym - występuje możliwość pracy przy słabym oświetleniu. Suunto sklep oferuje zegarki wysokiej jakości z funkcją GPS. Zegarek może być używany przy każdej formie treningu, idealnie dopasowuje się on do nadgarstka. Co więcej zegarek umożliwia pomiar tętna nadgarstkowego. Dodatkowym atutem jest pomiar aktywności fizycznej, na podstawie spalonych kalorii.

Co jeszcze?

Suunto sklep oferuje szeroki wybór pasków do zegarka, wytworzonych z silikonu. Są one wytrzymałe oraz łatwe do wymiany. W sklepie oferowane są także czujniki rowerowe, które mierzą prędkość dystans oraz kadencją pedałowania w trakcie wycieczek. Czujniki te nadają się do treningów w pomieszczeniu oraz w wycieczkach górskich. Przedmiot ten jest łatwy do instalacji, dodatkowo jest on zgodny z zegarkami sportowymi oraz aplikacjami mobilnymi, które obsługują technologie Bluetooth Smart lub ANT+.