Garmin Forerunner Biały - Zegarek dla biegaczy

Smartwatch Garmin Forerunner Biały posiada wiele przydatnych funkcji z obsługą planów treningowych Garmin Coach. Jest to łatwy w obsłudze zegarek, który monitoruje tętno na nadgarstku, dodatkowo został wyposażony w moduł GPS, który umożliwia śledzenie tempa, interwałów, dystansu i wielu innych przydatnych parametrów. Dzięki funkcji Garmin Coach możemy skorzystać z porad dotyczących naszego treningu. Warto, również wspomnieć o funkcjach online(powiadomienia o przychodzących SMS'ach, połaczeniach, monitorowania naszej aktywności 24/7, czy zdalnego odtwarzania i sterownia muzyką.





Różnorodny zakres profili aktywności w Garmin Forerunner Biały

Zegarek Garmin Forerunner Biały jest wyposażony w różne aplikacje sportowe m. in. do biegania, jazdy na rowerze, biegania po torze krytym, na bieżni, ćwiczeń na maszynie, treningu wydolnościowego, wspinaczki, pływania i wiele więcej. Jest to idealny zegarek dla osoby aktywnej fizycznie, szczególnie biegającej.

Dodatkowe informacje

Czas działania na jednym ładowaniu baterii zegarka Garmin Forerunner wynosi nawet do 7 dni jeśli korzystamy go w trybie zegarka. Jeśli korzystamy z funkcji GPS czas działania to około 13 godzin. Zegarek jest lekki i zawiera niezbędne funkcje, które pomogą nam w codziennym treningu.